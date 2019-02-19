Alanya'da oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde 204 bin 844 seçmen oy kullanırken, bu rakam 31 Mart'a kadar 1 bin 732 kişi artarak 206 bin 776 seçmene ulaştı. 31 Mart günü Alanya'nın 102 mahallesinde toplam 669 sandık kurulacak. Alanya 1. bölgede kurulan 233 sandıkta 75 bin 913 seçmen, 2. bölgede ise 433 sandıkta 130 bin seçmen oy kullanacak. İlçe Seçim Kurulu'nun hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için hazırladığı seyyar sandıkta ise daha önceden adları ve adresleri belirlenen toplam 17 seçmen oy kullanacak. Alanya Kapalı L Tipi Cezaevi'ne kurulacak 2 sandıkta ise 700 civarında tutuklunun oy kullanması hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 08:06