Alanya'da o yol 'Çavuşoğlu Bulvarı' oluyor
Alanya Belediye Meclisi bünyesindeki Cadde ve Sokak İsimleri Belirleme Komisyonu üyeleri, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Yusuf Önder’in isimlerini iki parka, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ismini de bir bulvara verilmesini kabul etti
HER iki konu, karara bağlanması için 5 Kasım Salı günkü Belediye Meclisi gündeminde masaya yatırılacak. Ekim ayı meclisinde Ak Partili meclis üyelerinin Ticaret Lisesi kavşağından başlayarak Aşağıoba Mezarlığı kavşağına kadar olan çevreyolunun ilk etabının isminin Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı olarak belirlenmesi talebi, Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu tarafından kabul edildi. Komisyon tarafından 17 isimsiz cadde ve parka da yeni isimler verildi. Hakkari’de atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in ismi Kadıpaşa Mahallesi’nde bir parka verilecek. Öte yandan Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristler ve askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün ismi ise Pazar Pazarı civarındaki bir parka verilecek. Komisyon ayrıca zaman zaman tartışma konusu olan Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Yerleşkesi’ne giden yolun isminin “Konya Çimento Caddesi” yerine “Üniversite Caddesi” olmasına karar verdi. 5 Kasım’da yapılacak belediye meclisinde oy birliği ile karar alınacak.
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