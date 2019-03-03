Alanya'da miting gibi açılış

SARAY Mahallesi, Çelikler Cami yanında bulunan ofisin açılışına aynı zamanda Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı da olan Alanya Alaaddin Keykubat Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Saray Mahallesi’nin eski muhtarı Hayri Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Üzüm, mahalle halkının yoğun talebi üzerine Saray Mahallesi muhtar adayı olduğunu belirtti. Üzüm, “32 yıldır Alanya Belediyesi’nde hizmet verdiğim görevimden emekli oldum. 52 yıldır doğup büyüdüğüm mahallemin halkının yoğun isteği üzerine adaylığımı açıkladım. Saray Mahallesi’ne tecrübe, liyakat, samimiyet ile hizmet edeceğime eminim. İçinizden biri, sözünün eri olarak, Saray Mahallesi halkının desteğini istiyorum. Vereceğiniz bu desteğinizden dolayı tüm Saray Mahallesi halkına sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Üzüm, mahallenin efsane muhtarı Hayri Çelik’ten el aldığını belirtirken, Çelik ise seçimde Üzüm’ü desteklediğini açıkladı.