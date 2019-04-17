Alanya'da ‘Millet’in mazbata coşkusu

DİM TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sunumuyla ekrana gelen Ana Haber Bülteni’ne telefonla bağlanan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, günler sonra gelen mazbatayı değerlendirdi. Başkan Coşkun Karadağ, “Çok sevinçliyiz, Türkiye çapında, Antalya’da, Alanya’da sevinçliyiz. Hak yerini buldu, bunca uğraşın ardından 17 gün sonra mazbatamızı aldık. Bu akşam hep birlikte kutlama yapacağız. Bu süreçte seçim ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarında Ekrem İmamoğlu, akademik bir başarı göstermiş, süreci çok iyi idare etmiştir. Bugün de karşılığını almıştır. Başta CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, tüm il ve ilçe örgütlerimizde emek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

‘TURİZM DE ŞAHLANACAK’

Başkan Karadağ, İstanbul’da sürecin sonuçlanması üzerine altın fiyatlarının düşüş göstermesini yorumlayarak, “İstanbul dünyanın en güzel ve metropol şehirlerinden biri. Süreç tüm dünyada dakika dakika izlendi. Mazbatayı alarak dünyaya demokrasi örneği gösterdik. Altının düşüşünün ardından turizm de şahlanacak. Dışta güven artacak. Ekonomide güzel günler göreceğiz” dedi. Ak Parti’nin itirazda bulunacağı açıklamalarını değerlendiren Karadağ, “Türkiye’nin yeniden bir kriz yaşaması kötü olur. Hakkaniyetli değildir, Türkiye için felaket olur. Seçimin tekrarlanacağını düşünmüyorum, dilerim olmaz” diye konuştu.

‘HALK TERCİHİNİ YAPTI’

Millet İttifak’ının diğer ayağı olan İyi Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Yücel Apaydın, DİM TV ekranlarında yaptığı açıklamada, “Yaşanan gelişmeler yasal sürecin sonucu, olması gereken buydu, halk tercihini yapmıştı. Halkın gönlünde İBB Başkanı seçilen İmamoğlu’nun mazbatasını alması gerekiyordu. Geç alınmış bir karar oldu ama bundan sonrasına bakmak önemli” dedi. Başkan Apaydın, “İstanbul’da yaşanan süreç ülkenin ekonomik ve sosyal olarak önünü tıkıyordu, bunu hep birlikte gözlemledik. Ülkenin normale dönüp kalkınması için gerekliydi. Geç kalındı ama hak yerini buldu. Herkese teşekkür ediyor ve ülkemize hayırlı olsun diyorum” dedi.

