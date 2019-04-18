Alanya'da ‘Millet’in mazbata coşkusu

SEÇİMİN üzerinden 17 gün geçtikten sonra alınan mazbata, Alanya’da Millet İttifakı’nın temsilcileri tarafından da sevinçle karşılandı. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Çok sevinçliyiz, Türkiye çapında, Antalya’da, Alanya’da sevinçliyiz. Hak yerini buldu, bunca uğraşın ardından 17 gün sonra mazbatamızı aldık. Hep birlikte kutlama yaptık. Bu süreçte seçim ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarında Ekrem İmamoğlu akademik bir başarı göstermiş, süreci çok iyi idare etmiştir. Nihayetinde karşılığını almıştır. Başta CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, tüm il ve ilçe teşkilatlarında emek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi. İstanbul’da sürecin sonuçlanması üzerine altın ve dövizdeki düşüşü de yorumlayan Karadağ, “İstanbul dünyanın en güzel ve metropol şehirlerinden biri. Süreç tüm dünyada dakika dakika izlendi. Mazbatayı alarak dünyaya demokrasi örneği gösterdik. Altın ve dövizin düşüşünün ardından turizm de şahlanacaktır, Türkiye’ye güven artacaktır. Ekonomide güzel günler göreceğiz” diye konuştu.

APAYDIN: GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR

Ak Parti’nin itirazda bulunacağı açıklamalarını değerlendiren Karadağ, “Türkiye’nin yeniden bir kriz yaşaması kötü olur. Hakkaniyetli değildir, Türkiye için felaket olur. Seçimin tekrarlanacağını düşünmüyorum, dilerim olmaz” dedi. Millet İttifakı’nın diğer kanadı olan İyi Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Yücel Apaydın ise yaptığı değerlendirmede, “Yaşanan gelişmeler yasal sürecin sonucu, olması gereken buydu, halk tercihini yapmıştı. Halkın gönlünde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması gerekiyordu. Geç alınmış bir karar oldu ama bundan sonrasına bakmak önemli” dedi. Başkan Apaydın, “İstanbul’da yaşanan süreç ülkenin ekonomik ve sosyal olarak önünü tıkıyordu, bunu hep birlikte gözlemledik. Ülkenin normale dönüp kalkınması için gerekliydi. Geç kalındı ama hak yerini buldu. Herkese teşekkür ediyor ve ülkemize hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

