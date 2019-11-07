Alanya'da Millet'ten önerge bombardımanı

CHP’li meclis üyesi Yılmaz Bağışlar, özellikle üretime dönük projelere öncelik verilmesi adına zeytincilik ve zeytinyağı üretim tesisi ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekli entegre tesis yapımı konusunda önerileri meclise verdiklerini, görüşülmek üzere komisyona havale edildiğini söyledi. Bağışlar, “Bölgemiz, turizmin yanında önemli bir tarım bölgesidir ve tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimizin mahsul gelirini arttırıcı bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Alanya avokado gibi zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda kendi markasını geliştirebilir ve kendi pazarını oluşturarak doğru stratejik pazarlama ile ciddi gelir elde edebilir” dedi.

İYİ PARTİ’DEN KARDEŞ ŞEHİR AÇILIMI

İyi Partili meclis üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, “Bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek, sınır güvenliğimizi sağlamak ve milli menfaatlerimizi korumak maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizi yalnız bırakmayan kardeş Türk Devletleri ile ilişkileri geliştirip güçlendirmek ve gelecekte Türk Birliği’nin kurulabilmesi adına gönül köprüleri inşa etmek maksadı ile bu devletlerden birer şehrin Alanya'mıza kardeş şehir yapılması konusunu meclis gündemine taşıdık” derken, İyi Partili Meclis Üyesi Fikret Arık, “İyi Parti olarak Türk birliğini gönüllerde kurup geliştirmek ülkemiz için önemli hale geldiğini düşünüyoruz” mesajı verdi. CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak’ın Sapadere Kanyonu üzerinden öğrencilere burs verilmesi yönündeki önerisi de büyük beğeni topladı. Sapadere Kanyonu’nun gelirleri ile bölgede bulunan yardıma muhtaç öğrencilerin okutulmasını isteyen Zavlak, “Bölgede bulunan Demirtaş Mahallesi’ne bağlı 23 köyün kanyondan yarar elde etmesi gerek. İhtiyaç sahibi, gelir düzeyi düşük öğrencilere Sapadere Kanyonu’ndan elde edilecek gelirin bir kısmının burs olarak verilmesini istiyoruz” dedi.