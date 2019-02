Alanya'da Millet İttifakı birlik yemini etti

ALPER KUTAY

GEÇTİĞİMİZ gün Sefa Çorbacı başkanlığındaki CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın düşmesi üzerine göreve gelen CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi, Hancı Gurme’de düzenlenen kahvaltıda Apaydın ve Sönmez’le yerel seçim gündemini değerlendirdi. Kahvaltıda bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, "CHP yönetiminde bir değişiklik oldu. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla görevi teslim aldık. Bundan sonra bütün arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız ve Abdullah Sönmez’i Alanya Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir takım dedikodular var. ‘İttifak çatladı’ deniliyor ama bu tür dedikodulara mahal vermeyelim. Biz birlikteyiz, biriz, Abdullah Sönmez’in arkasındayız" dedi. CHP’nin kurumsal yapısına her zaman saygılarını koruyacaklarının altını çizen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Biz CHP'nin kurumsal kimliğine her zaman saygımızı muhafaza ettik. CHP'de kim temsilci olursa çalışmaya hazırız. Çıktığımız bu yolda Alanya Belediye Başkanlığı'nı kazanıncaya kadar, ayrım yapmadan, geri adım atmadan, hep ileriye giderek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Millet İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez ise, "CHP'de bir değişiklik oldu ama önemli olan beraberliği sağlamak. Antalya'da Muhittin Böcek'le, Alanya'da Abdullah Sönmez'le bu seçimi almak için çalışacağız. Hem CHP'nin hem de İyi Parti'nin hedefi Alanya'da seçimi alıp başarıya gitmek. Seçimi almamak için hiç bir nedenimiz yok. Sahalardayız, hep sahalarda olacağız. Allah'ın izniyle her iki partinin sayesinde hem Antalya'da hem Alanya'da 31 Mart'ta bu seçimi kazanacağız” dedi.