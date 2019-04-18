Alanya'da Millet Bahçesi açılacak mı?

Haber: Alper KUTAY

31 MART Yerel Seçimleri’nden önce Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Alanya’ya gelen bir önceki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’daki Karayolları Şube Şefliği yerleşkesini Millet Bahçesi yapacaklarını ve kamuya açacaklarını söylemişti. Ancak Türel’in seçim kaybetmesinden sonra gözler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çevrildi. Türel döneminden yüksek oranda borç devraldığını belirterek önümüzdeki süreci bu borçları ödemeye ayıracağı, dolayısıyla büyük yatırımlara başlamayacağı sinyalini veren Böcek’in bu açıklamalarından sonra gözler, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya çevrildi.

YOL YERİN ALTINA ALINABİLİR

Başkan Yücel’in, Cumhuriyet Mahallesi’nde Milli Egemenlik Stadyumu ile Sanayi Sitesi arasında kalan bölgede uygulayacağı Kentsel Dönüşüm çalışmalarının bir parçası olması beklenen Millet Bahçesi için Mustafa Toklu ile özel bir çalışma yapacağı öğrenildi. Cumhur İttifakı ruhu gereği uyumlu çalışmalarına devam eden MHP’li Yücel ile Ak Partili Toklu’nun Karayolları Şube Şefliği’nin bulunduğu yerleşkenin Millet Bahçesi olması için Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek destek talep edecekleri de edinilen bilgiler arasında. Tamamlandığı takdirde Alanya’nın en büyük yeşil alanı olması beklenen Millet Bahçesi’nin yapımı sırasında ayrıca araç yolunun yer altına alınacağı ve Başkanlar Parkı ile aradaki yolun da kamuya açılacağı iddia ediliyor.

