Alanya'da Meclis’te Nurkan Şaşmaz sürprizi

1968 yılında Alanya’da dünyaya gelen, 1987-1989 yılları arası Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya Gazetesi’nde gazetecilik yapan, ayrıca bir dönem TRT’nin Alanya Muhabiri olarak görevlendirilen Nurkan Şaşmaz’ın hangi partiden ya da ittifaktan aday olacağı ise henüz netlik kazanmadı. 1999–2019 arası Alanya Belediyesi’nde Basın, Halkla İlişkiler, Turizm ve Dış İlişkiler Birimleri’nde görev yapan, 1993’ten bu yana Alanya Belediyesi’nin kardeş şehirleri ile irtibatı sağlayan isim olan Nurkan Şaşmaz, Cengiz Aydoğan, Hasan Sipahioğlu, Mustafa Bekar ve Adem Murat Yücel’in başkanlığı döneminde Alanya Belediyesi’nde görev aldı. Türkiye Triatlon Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi, Alanya Belediyespor Kongre Üyesi ve Lisanslı Yat Kaptanı olan Nurkan Şaşmaz’ın önümüzdeki yıllarda bilgi birikimiyle aktif siyaset arenasında önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.

