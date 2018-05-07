Alanya'da Meclis'te gizli oylama

Haber: Alper KUTAY

MECLİSTE sırasıyla Plan ve Bütçe Komisyonu, Meydan, Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verme Komisyonu, Numarataj Komisyonu kararlarının görüşülmesi yapılacak. Mecliste ayrıca milletvekili aday adaylığı için istifa eden eski MHP'li yeni Ak Partili Abdullah Öztürk'ün yerine encümen üyesi, CHP'li Gökhan Sipahioğlu'nun yerine de İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na gizli oylamayla üye seçimi yapılacak. Öte yandan MHP'li Abdullah Öztürk'ün istifa edip Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmasının ardından mecliste Emine Çalış mesaiye başlayacak. CHP'li Gökhan Sipahioğlu da vekil aday adaylığı için geçen hafta istifa etmiş, yerine ise yedekten Hüseyin Yaman gelmişti. Emine Çalış ve Hüseyin Yaman'ın bugünkü meclis oturumuna katılmaları bekleniyor.