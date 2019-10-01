Alanya'da Meclis bugün toplanıyor: İşte gündem

Alper Kutay

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında, Belediye Meclisi’nce gündem maddelerinin müzakeresi için 1 Ekim Salı günü saat 14.00'de Belediye Meclisi toplantı salonunda olağan toplantı yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının görüşülmesi ile başlayacak olan meclis, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu, İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden gelen taleplerin görüşülmesi ile devam edecek. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26 Eylül tarihli yazısının müzakeresi ile devam edecek olan meclis, dilek ve temenniler ile son bulacak.