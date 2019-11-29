Alanya'da Konsey 5 Aralık için toplandı
Alanya Kent Konseyi, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi’nin yıldönümü olan 5 Aralık etkinliği için, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut’un katılımıyla Yerel Gündem 21 Evi’nde toplantı gerçekleştirdi
TOPLANTIYA, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Alanya’da faaliyet gösteren kurum, siyasi parti, oda ve derneklerin 38 kadın temsilcisi katılım sağladı. 5 Aralık etkinliği için kadınlara destek veren Başkan Yücel, kadınların talep ve önerilerini dinledi. Kent Konseyi’nin projesi olan Pazaryeri projesi için Başkan Yücel ile görüşüldü. Pazar projesi ile haftanın bir günü semt pazarları gibi belirlenen bölgede kadınların ürettiği organik ürünleri sergileyebilme olanağı sağlanmasının planlandığı belirtildi. Belediye faaliyetleri ve planlanan projelerden söz eden Başkan Yücel, “Bu dönem kadınları ve çocukları kapsayan sosyal projelere ağırlık verdik, bu konularda bir öneri ya da projeniz olursa elimizden geldiğince destekleriz” dedi. Kadınlar, 5 Aralık Perşembe günü saat 12.00’de Atatürk Anıtı önünde gerçekleşecek olan program için planlama yaptı.
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