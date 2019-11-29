Alanya'da Konsey 5 Aralık için toplandı

TOPLANTIYA, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Alanya’da faaliyet gösteren kurum, siyasi parti, oda ve derneklerin 38 kadın temsilcisi katılım sağladı. 5 Aralık etkinliği için kadınlara destek veren Başkan Yücel, kadınların talep ve önerilerini dinledi. Kent Konseyi’nin projesi olan Pazaryeri projesi için Başkan Yücel ile görüşüldü. Pazar projesi ile haftanın bir günü semt pazarları gibi belirlenen bölgede kadınların ürettiği organik ürünleri sergileyebilme olanağı sağlanmasının planlandığı belirtildi. Belediye faaliyetleri ve planlanan projelerden söz eden Başkan Yücel, “Bu dönem kadınları ve çocukları kapsayan sosyal projelere ağırlık verdik, bu konularda bir öneri ya da projeniz olursa elimizden geldiğince destekleriz” dedi. Kadınlar, 5 Aralık Perşembe günü saat 12.00’de Atatürk Anıtı önünde gerçekleşecek olan program için planlama yaptı.