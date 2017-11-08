Alanya'da kış öncesi çalışmalar hızlandı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı park ve bahçeler ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi sorumluluk alanı içinde bulunan park, cadde, refüj ve yeşil alanlarda ağaç, bitki ve çiçek bakımı, budama ve mevsimlik dikimlere başladı. Alanya merkez, Mahmutlar, Oba, Tosmur, Konaklı ve Türkler Mahallesi'ndeki alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Alanya'yı rengarenk bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor.