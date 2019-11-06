Alanya'da Karadağ'dan kongre yorumu: ‘Tüm başkan adaylarına  eşit mesafede olacağız’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Kasım ayı bizim için çok hüzünlü bir ay, çünkü 10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günü” dedi. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren delege seçimlerinin başlayacağını belirten Karadağ, “Adaylarımız demokratik bir şekilde sahaya iniyor. Hepsine eşit mesafedeyiz. Kongremiz bir düğün havasında geçecek. Demokrasinin göstergesi olarak bunu yapacağız. Tüm parti tabanını ve Alanya halkını kongremize davet ediyorum” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’li belediye başkanlarına yönelik sözlerini de eleştiren Karadağ, “Sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulayan belediye başkanlarımıza yönelik bu karalama kampanyasını kınıyorum” dedi. CHP’nin toplantısına Karaman’a bağlı Göktepe Belediyesi’nin CHP’li başkanı Mustafa Doğan da katıldı. Başkan Doğan, Alanya’nın il olmasını dört gözle beklediklerini ve ilçe olarak Alanya’ya bağlanmak istediklerini ifade etti. Yörede yetiştirdikleri doğal ürünleri de CHP’li yönetim kurulu üyelerine armağan eden Doğan, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu gibi ilçelerinde üretime hız verip ürettikleri ürünlerle öğrencilere destek olduklarını kaydetti.