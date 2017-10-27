Alanya'da İyi Parti'nin İlçe Başkanı Bahçe mi olacak?

Özel Haber: Alper KUTAY

MERAL Akşener’in kurduğu İyi Parti'nin Antalya ve Alanya İlçe Teşkilatı'nın nasıl yapılanacağı merak konusu olurken, siyasi kulislerden sızan bilgilere göre, Alanya İlçe Başkanı olarak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Şefik Bahçe'nin isminin geçtiği öğrenildi. Bir dönem MHP İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan, daha sonra Devlet Bahçeli aleyhinde sosyal medya paylaşımları yaptıktan sonra Meral Akşener saflarına geçen Şefik Bahçe'nin isminin onaylandığı iddia ediliyor. Cafer Uyar, Hilmi Er ve Hacı Mevlüt Zavlak'ın da ilçe başkanı olmak için kulis yaptıkları ancak Akşener ekibinin Şefik Bahçe'nin ismini onaylandığı belirtiliyor.