Alanya'da ilk meclis bugün toplanıyor

31 MART Pazar günü yapılan yerel seçimlere Cumhur İttifakı’nın adayı olarak giren ve 94 bin 056 oy alarak yarışı önde tamamlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni dönemin ilk meclis toplantısını bugün yapacak. Bugün saat 14.00’de başlayacak toplantıda komisyonlara ve encümene üye seçimi yapılacak. Bugün sabah saatlerinde Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti’nin kendi içlerinde grup toplantıları yapacakları ve komisyon ile encümene kimlerin seçileceğini kararlaştıracakları öğrenildi. Meclis toplantısına Cumhur İttifakı’ndan meclis üyesi seçilen Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz katılacak. Meclis Millet İttifakı’ndan ise yeni dönemin meclis üyeleri Erkan Demirci, Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Nazmi Zavlak, Hasan Basar, Didem Dim Özaltın, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Yılmaz Bağışlar, Hacı Mevlüt Zavlak, Serkan Salvur ve Alper Kan ilk toplantıda hazır bulunacak.