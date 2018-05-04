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Alanya'da İlk imzayı Yücel Apaydın attı

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi partilerin cumhurbaşkanı adayı göstermek için 100.000 imza toplama kampanyası bugün başladı

Alanya'da İlk imzayı Yücel Apaydın attı

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi partilerin cumhurbaşkanı adayı göstermek için 100.000 imza toplama kampanyası bugün başladı

04 Mayıs 2018 Cuma 09:30
Alanya'da İlk imzayı Yücel Apaydın attı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Adliyesi içerisindeki İlçe Seçim Kurulu'na sabah saatlerinde giden İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ilk imzayı atan isim oldu. Dim TV'ye özel yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizin değişimine, güvenine, huzuruna,  barış ortamına imza atıyoruz" diyen Apaydın, Vatandaşlarımızın ilgisi çok yoğun. Biz de hedefin üzerinde bir imza toplayacağımıza inanıyoruz. Alanya, Türkiye genelinde ilçe olarak bir rekor kıracaktır" dedi.

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Son Güncelleme: 04.05.2018 08:57
Anahtar Kelimeler:
AntalyaYücel Apaydın24 Haziran
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