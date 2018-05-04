Alanya'da İlk imzayı Yücel Apaydın attı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Adliyesi içerisindeki İlçe Seçim Kurulu'na sabah saatlerinde giden İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ilk imzayı atan isim oldu. Dim TV'ye özel yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizin değişimine, güvenine, huzuruna, barış ortamına imza atıyoruz" diyen Apaydın, Vatandaşlarımızın ilgisi çok yoğun. Biz de hedefin üzerinde bir imza toplayacağımıza inanıyoruz. Alanya, Türkiye genelinde ilçe olarak bir rekor kıracaktır" dedi.