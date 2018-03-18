Alanya'da il olma heyecanı

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı dün yapıldı. MHP Alanya İlçe Teşkilatı 12. Olağan Büyük Kurultay'a katılmak isteyen vatandaşlar ve partililer için Cumartesi akşam saat 23.00'te Alanya'dan otobüs kaldırdı. Büyük Kurultay'a şahit olmak isteyen yüzlerce Alanyalı salondaki yerlerini aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Ercan Uğur ve Ömer Özbek, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Mustafa Sünbül, Öcal Burakçin, Ömer Özbek, Mustafa Toksöz, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit de Ankara'ya gittiler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak katıldığı kurultaya yaklaşık 3 bin 200 davetli ve bin civarında basın mensubu katıldı. Zeytindalı Harekatı dolayısıyla sadeleştirilen kurultay programında "2023 Marşı" ile "Lider Devlet Bahçeli" ve "Milli Duruş" adlı parti müzikleri çalındı. Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayda konuşan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü olan 2023'te büyükşehirleri de kapsayacak şekilde 100 il ve 1000 ilçeden oluşan bir idari sistemle Türkiye kendi bölgesinde süper bir güç olacak. Ekonomide yerli ve milli direniş sayesinde siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgeye hakim olacak" dedi. Devlet Bahçeli, 1.169 delegeden 1.167'sinin oyunu alarak yeniden MHP Genel Başkanı seçildi.

'ALANYA DA YENİ İLLER ARASINDA OLUR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin il ve ilçe sayılarının arttırılacağının müjdesini vermesi Alanya'da büyük sevinç yaratırken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel net konuştu. Başkan Yücel, “Her zaman Alanya'nın il olmasını destekleyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin 100 il müjdesinin içinde mutlaka Alanya da olacaktır” dedi. Kurultay'a katılan Başkan Yücel, Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Sadir Durmaz ve partililerle bir araya geldi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile sohbet eden Başkan Yücel, 'Büyük Kurultay ülkemize, partimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.