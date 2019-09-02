Alanya'da havai fişeklere bir tepki de turizm sektöründen

ALANYA’DA hemen hemen her gece patlayan ve çevreye verdiği zararlardan ötürü bedeli ağır olan havai fişeklere tepki yağıyor. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in gündeme getirdiği havai fişeklerin kaldırılması yönünde talepler yükselirken, bir diğer destek de incaming temsilcilerinden eski TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Suat Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu havai fişeklerin yarattığı gürültü kirliliğine ve çevreye verdiği zararlara dikkat çekerek belediyeyi göreve davet etti.

‘BELEDİYE KONTROL ALTINA ALMALI’

Çavuşoğlu “Belediyenin ve emniyet güçlerinin kontrol altına alması lazım. Vakitli vakitsiz bu havai fişeklere maruz kalıyoruz. Gerektiği yerler elbette ki olabilir. Lakin bunun bir sınırlamaya tabii tutulması gerektiğine inanıyoruz turizmciler olarak. Sabahın 3’ünde, 4’ünde atılması çok yersiz. İnsanlar uyuyor, turistler uyuyor. Bir patlamayla uyandıklarında kötü bir şey olduğu sanılabiliyor. Buraya gelen turistlerin bir kısmı ilk defa gelmiş olabiliyor. Ön yargılı turistler gelebiliyor. Sınırlama şart” ifadelerini kullandı.