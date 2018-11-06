Alanya'da Hancı'da aday pazarlığı mı

CUMHURİYET Halk Partisi’nde (CHP) aday bilmecesi sürüyor. 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi aday arayışlarına tüm hızıyla devam eden CHP’de Murat Can ismi ön plana çıkmaya başladı. Ekim ayının ortalarında adaylık için ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’le görüşen ancak Şahin’in teşekkür edip “Bu yarışta yokum” demesi üzerine ibreyi Gökhan Sipahioğlu ile Murat Can’a çeviren CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, dün Atatürk Bulvarı üzerindeki Hancı Pastanesi’nde avukat Murat Can’la bir araya geldi. Bir dönem Mahmutlar Belediye Başkanvekili de olan Murat Can’a ayrıca Mahmutlar’ın tanınmış siyasetçilerinden İbrahim Sayar ile Sudi Çandır da eşlik etti. Can ile Çorbacı’nın hararetli sohbeti ise “Acaba adaylık konusunda pazarlık mı var?” sorusunu akıllara getirdi.

