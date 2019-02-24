Alanya'da güven veren cumhur üçlüsü

Alper Kutay

ALANYALI Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün boyunca Alanya'da temel atma, seçim ofisi açılışı ve halkla buluşma toplantılarına katıldı. Ak Parti'nin Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Aytemiz Alanyaspor için Mahmutlar Mahallesi'nde hayata geçireceği tesisin temel atma törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada Alanya'ya yeni müjdeler verdi.

'YENİ PROJELERLE KARŞINIZDAYIZ'

17 yılda Alanya'ya pek çok hizmetin yanı sıra Gazipaşa Havalimanı, iki üniversite, Eğitim Araştırma Hastanesi, yollar ve tüneller yaptıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu "Her türlü lise Alanya’da mevcut. Doğalgazı da getireceğiz. Tıp Fakültesi inşaatı başlayacak, yeni hastane inşaatı sürüyor. Türkiye’nin en büyük 3. ve 4. tüneli Alanya’nın etrafında yapılıyor. Bugüne dek bu kadrolarda Alanya’ya daha iyi hizmet eden oldu mu?" diye sordu.

'TÜREL VE YÜCEL HİZMET USTALARI'

Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de övgüler yağdıran Bakan Çavuşoğlu “İşte Adem Murat Yücel kardeşim, bir önceki başkan Hasan Sipahioğlu’nun bıraktığı yerden hizmeti sürdürüyor. 5 yıldır Yücel’in hizmetleri yanında Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel’in yaptığı hizmetleri de biliyoruz. Şimdi de huzurlarınıza yeni projeler ile çıkıyorlar. Biz de Cumhur İttifakı olarak bu arkadaşlarımızın arkasındayız" dedi.