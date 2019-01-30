Alanya'da gözler meclis listelerinde

YEREL seçimlere 59 gün kala Alanya'da adaylar şekillendi, gözler en az adaylar kadar hayati önem arz eden belediye meclisi listelerine çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla listeler 17 Şubat'ta İlçe Seçim Kurulu'na (İSK) teslim edilecek, iki günlük itiraz sürecinin ardından 19 Şubat'ta kamuoyuna açıklanacak. Siyasi kulisler, Alanya'daki gerçek seçim yarışının listeler seçmene açıklandıktan sonra başlayacağını konuşuyor.

37 KİŞİLİK LİSTE

ALANYA'NIN 300 binlik nüfus oranına göre bu seçimde de belediye meclisinde 37 kişinin görev yapacak olması, hem ilçe başkanlarını, hem de başkan adaylarını kara kara düşündürüyor. Talebin çok olması, buna rağmen meclis listelerinin nasıl yazılacağı konusunda Ankara'dan net bir bilgi gelmemesi Ak Parti ile MHP'nin liste hazırlanması konusunda harekete geçmesinin önünü kesiyor. İddiaya göre Ak Parti ile MHP, Yücel'in listesini birlikte hazırlayacaklar.

'TEBLİGAT GELMEDİ'

ANTALYA'NIN bazı ilçelerinde listelerin ortak yazılması yönünde karar alındığı hatırlatılan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bu konuda kendilerine henüz tebligat gelmediği için beklemede olduklarını söylerken, İyi Parti ile CHP'nin fermuar sistemi ile liste hazırlaması kesinleşti. Öte yandan Demokrat Parti Adayı Alaattin Çakır da dün meclis üyesi aday adaylığı başvurularını almaya başladı.