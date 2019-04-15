Alanya'da Fen İşleri’nden hizmet atağı

ALANYA Belediyesi yapılacak hizmetlerin önceliğini vatandaşların taleplerine göre planlamaya devam ediyor. Hizmet sıralamasında her zaman vatandaşın taleplerine öncelik veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu dönemde de halkın taleplerine yoğunlaştı. Merkezden kırsala hizmet atağına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, kent içinde ulaşabilirliği en üst seviyeye çıkarmak için tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda anaokulların boya işinden, yol, asfalt ve kaldırım gibi bir dizi çalışma yürüten Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların kaliteli hizmete ulaşabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.