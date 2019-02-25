Alanya'da Cumhur'un kadınlarına özel seçim ofisi açılıyor

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti) Kadın Kolları yönetimleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde Cumhur İttifakı Kadın Kolları seçim ofisini açacak. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm kadınları açılışa davet etti. Yıldız Yücel, "Cumhur İttifakı Kadın Kolları Seçim Ofisi’nin açılışı 27 Şubat Çarşamba günü (yarın) saat 14.00'de yapılacaktır. Tüm hanımefendileri aramızda görmekten onur duyarız. Seçim ofisimiz Güllerpınarı Mahallesi, 25 Metrelik Yol üzeri, eski Hacet Hancı Pastanesi’nin bulunduğu işyeri olacaktır” ifadelerine yer verdi.