Alanya'da Cumhur 'Fermuar' dedi

ALPER KUTAY

CUMHUR İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan mevcut başkan Adem Murat Yücel’in listesi, fermuar sistemiyle yazılacak. 37 kişilik asil listeyi Başkan Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan birlikte hazırlayacaklar. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, uzun süredir Ankara’dan bekledikleri haberin geldiğini belirterek, “Listeleri beraber hazırlayacağız. Birinci sıranın Ak Parti’ye mi yoksa MHP’ye mi verileceği çok da önemli değil. Önemli olan ülkemizin ve milletimizin bekası için yerel seçimleri Cumhur İttifakı’nın kazanması” dedi. Türkdoğan, listede sürpriz isimler olup olmayacağına yönelik soruya ise, “19 Şubat Salı günü (yarın) saat 17.00’ye kadar her an her şey olabilir. En iyi listeyi hazırlamak için çalışıyoruz” dedi. Listeler 19 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulu’na verilecek, iki haftalık itiraz sürecinin ardından 3 Mart’ta askıdan inecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 13:15