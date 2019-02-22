Alanya'da Cumhur buluşması

BAKAN Çavuşoğlu'nun ilk durağı, açılışı geçen hafta yapılan MHP Seçim Koordinasyon Merkezi oldu. Burada Başkan Türel ile birlikte Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu partililerle de sohbet etti. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve eski Antalya milletvekili Hüseyin Yıldız'ın da hazır bulunduğu görüşmede Bakan Çavuşoğlu partililere Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı. Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Türel daha sonra Alanya Taksi Durağı'nı ziyaret ederek şoför esnafıyla sohbet etti ve 31 Mart günü Antalya'da Menderes Türel'e Alanya'da Adem Murat Yücel'e destek istedi.

Öte yandan Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi'nin düzenlediği yemekli toplantıya da katılan Bakan Çavuşoğlu, Başkan Türel ve Başkan Yücel, burada Alanya ve Türkiye'deki ekonomik seyir hakkında MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Asmalı ile de fikir alış verişinde bulundular.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 21:13