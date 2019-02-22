Alanya'da CHP’li Toktaş’tan ilginç sitem

ALPER KUTAY

MİLLET İttifakı listesinde isminin 14. sıraya yazılması konusunda gelen eleştirilere cevap veren Toktaş, şu ifadeleri kullandı: “Millet İttifakı’nın belediye meclis üyesi aday listesindeki yerim konusunda partililerim ve kamuoyunda bir kısım değerlendirmeler yapılmaktadır. Hemen belirtmeliyim ki, beş para etmez bir kalemin yazdığı rakamsal ifadenin benim için hiçbir önemi yoktur. Benim için önemli olan partim, partililerim ve halkın gönül ve vicdanlarında olan yerimdir. Adalet ve vicdanı yazmayan kalemin yeri zaten çöplüktür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, CHP, bütün örgütleri ve gönül verenleri ile dimdik ayaktadır. Bizler burada olduğumuz sürece ki sonsuza kadar buradayız, hiçbir güç asırlık çınar CHP’nin gölgesine bile zarar veremez. Hiçbir şüphem yoktur ki Alanya’da Abdullah Sönmez, Antalya’da Muhittin Böcek ile Mart’ın sonu bahar olacaktır. İyi ve güzel günler yakındır.”