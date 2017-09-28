Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

Alanya'da CHP'li Eyidoğan'a şok

CHP Alanya Kadın Kolları Başkanı Şengül Eyidoğan, yeterli oyu alamadığı için delege seçilemedi

Alanya'da CHP'li Eyidoğan'a şok

CHP Alanya Kadın Kolları Başkanı Şengül Eyidoğan, yeterli oyu alamadığı için delege seçilemedi

28 Eylül 2017 Perşembe 23:25
Alanya'da CHP'li Eyidoğan'a şok
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda delege seçimleri devam ediyor. Merkez mahalleler ve beldelerde tamamlanan seçimler, önümüzdeki günlerde köylerde kurulacak olan sandıklarla devam edecek. Delege seçimlerinde CHP'de büyük bir şok yaşandığı ortaya çıktı. Çarşaf liste benzeri bir sistemle seçime giren CHP'de, Kadın Kolları Başkanı Şengül Eyidoğan delege seçilemedi. Güllerpınarı Mahallesi'nde 23 kişinin oy kullandığı seçimde 19 kişi Kadın Kolları Başkanı Şengül Eyidoğan'ın isminin üzerini çizdi ve listeye başka bir isim ekledi. Sadece 4 oy alarak diğer delegelerin gerisinde kalan Eyidoğan ise delege olamadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHP Alanya Kadın Kolları BaşkanıŞengül Eyidoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Karagöz sert çıktı
CHP'li Karagöz sert çıktı
Akşener: Kocamla kaldığımız üç otelden kovulduk
Akşener: Kocamla kaldığımız üç otelden kovulduk
SONAR: Akşener'in partisi Meclis'e giriyor; MHP ile HDP geride kalıyor
SONAR: Akşener'in partisi Meclis'e giriyor; MHP ile HDP geride kalıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim