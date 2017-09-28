Alanya'da CHP'li Eyidoğan'a şok

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda delege seçimleri devam ediyor. Merkez mahalleler ve beldelerde tamamlanan seçimler, önümüzdeki günlerde köylerde kurulacak olan sandıklarla devam edecek. Delege seçimlerinde CHP'de büyük bir şok yaşandığı ortaya çıktı. Çarşaf liste benzeri bir sistemle seçime giren CHP'de, Kadın Kolları Başkanı Şengül Eyidoğan delege seçilemedi. Güllerpınarı Mahallesi'nde 23 kişinin oy kullandığı seçimde 19 kişi Kadın Kolları Başkanı Şengül Eyidoğan'ın isminin üzerini çizdi ve listeye başka bir isim ekledi. Sadece 4 oy alarak diğer delegelerin gerisinde kalan Eyidoğan ise delege olamadı.