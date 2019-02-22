BAĞIMSIZ Alanya Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan ve uzun süredir çalışmalar yürüten İbrahim Akdağ, adaylığının Alanya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini duyurdu.
Akdağ, adını taşıyan WhatsApp Haber Grubu'ndan yaptığı açıklamada "Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım. 10 dakika sonra ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) önünde basın açıklamam olacak. Aday olmam kabul edilmedi" dedi.
Alanya'da bağımsız adaya şok! İSK reddetti
Aylar önce Bağımsız Alanya Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan İbrahim Akdağ'ın adaylığı reddedildi
BAĞIMSIZ Alanya Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan ve uzun süredir çalışmalar yürüten İbrahim Akdağ, adaylığının Alanya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini duyurdu.
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