Alanya'da bağımsız adaya şok! İSK reddetti

Aylar önce Bağımsız Alanya Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan İbrahim Akdağ'ın adaylığı reddedildi 

Alanya'da bağımsız adaya şok! İSK reddetti
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BAĞIMSIZ Alanya Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan ve uzun süredir çalışmalar yürüten İbrahim Akdağ, adaylığının Alanya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini duyurdu. 
Akdağ, adını taşıyan WhatsApp Haber Grubu'ndan yaptığı açıklamada "Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım. 10 dakika sonra ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) önünde basın açıklamam olacak. Aday olmam kabul edilmedi" dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 15:31
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