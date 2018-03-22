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Alanya'da asansörlere 'TSE' denetimi

Alanya Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü ile Alanya sınırları içerisinde yer alan asansörlerin kontrolünü içeren ‘Asansör ve Muayene İşbirliği Protokolü' imzaladı

Alanya'da asansörlere 'TSE' denetimi

Alanya Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü ile Alanya sınırları içerisinde yer alan asansörlerin kontrolünü içeren ‘Asansör ve Muayene İşbirliği Protokolü' imzaladı

22 Mart 2018 Perşembe 23:28
Alanya'da asansörlere 'TSE' denetimi
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Haber: Alper KUTAY

İMZA törenine Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TSE Akdeniz Proje Koordinatörü Hüseyin Özdamar katıldı. Yaşanan asansör kazalarının sıfıra indirilmesini amaçlayan bu protokole göre Alanya sınırları içerisinde bulunan asansörlerin kontrolü TSE uzmanları tarafından gerçekleştirilecek. A Tipi Muayene Kuruluşu olan TSE’nin yapacağı muayeneler sonucunda kullanıma uygun ve güvenli olan asansörlere yeşil etiket, hafif kusurlu olan asansörlere mavi etiket, kusurlu olan asansörlere sarı etiket, kullanıma uygun olmayan ve tehlike arz eden asansörlere ise kırmızı etiket iliştirileceği bildirildi.  Alanya genelinde 6 bin 246 periyodik bakım olmak üzere 11 bin 105 asansörün denetimini yaptıklarını kaydeden Başkan Yücel, “Halkımızın ve kentimize gelen konukların güvenliğini sağlamak bizim en başta gelen görevimizdir. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

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Alanya BelediyesiTürk Standartları EnstitüsüAlanya SınırlarıAsansör Ve Muayene İşbirliği Protokolü
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