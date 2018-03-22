Alanya'da asansörlere 'TSE' denetimi

Haber: Alper KUTAY

İMZA törenine Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TSE Akdeniz Proje Koordinatörü Hüseyin Özdamar katıldı. Yaşanan asansör kazalarının sıfıra indirilmesini amaçlayan bu protokole göre Alanya sınırları içerisinde bulunan asansörlerin kontrolü TSE uzmanları tarafından gerçekleştirilecek. A Tipi Muayene Kuruluşu olan TSE’nin yapacağı muayeneler sonucunda kullanıma uygun ve güvenli olan asansörlere yeşil etiket, hafif kusurlu olan asansörlere mavi etiket, kusurlu olan asansörlere sarı etiket, kullanıma uygun olmayan ve tehlike arz eden asansörlere ise kırmızı etiket iliştirileceği bildirildi. Alanya genelinde 6 bin 246 periyodik bakım olmak üzere 11 bin 105 asansörün denetimini yaptıklarını kaydeden Başkan Yücel, “Halkımızın ve kentimize gelen konukların güvenliğini sağlamak bizim en başta gelen görevimizdir. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.