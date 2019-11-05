Alanya'da Apaydın'dan önemli açıklamalar: 'Değişim yerelden başlayacak'

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Yücel Apaydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkanlık sistemi altında yapılan tek adam sisteminin ülkeyi demokrasiden uzaklaştırdığını söyleyen Apaydın, “Başkanlık sistemi sevdası ile ülkeyi götürdükleri sonu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Ülkenin işleyişine, ekonomisine büyük ölçüde zarar verilmiştir. Artık vatandaş bu durumdan yıldı ve usandı. Bizler İyi Parti Ailesi olarak yerelden başlatacağımız güç ile Türkiye geneline etki edeceğiz. Bu sistemi artık değiştireceğiz. İyi Parti’nin varlığı Türkiye'de çok büyük değişikliklere sebep olmuştur. Yeni bir Türkiye tasavvuru ortaya konmuştur. Ülkenin geleceği ile ilgili kaybolan ümitleri tekrar yeşertmiştir. Demokrasi mücadelesi hiç durmadan devam etmiştir. İyi Parti iyi ki kurulmuştur, iyi ki vardır. Parlamentomuz milletin kendi iradesini gösterebildiği yerdir. Bu iradenin karşısında olanlar dün olduğu gibi bugün de bizi karşılarında bulacaklardır. Parlamenter sisteme geri dönmek için, tek adam rejimini yok etmek için gece gündüz demeden fedakarlık ederek çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.