Alanya'da Alperen Ocakları 'Yücel' dedi

UYGUR, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yerel seçimlerde şehrimizde Büyük Birlik Partisi'nin adayı bulunmamaktadır. Bu kapsamda Alanya Alperen Ocakları Başkanı olarak, yönetim kurulumuza mensup kıymetli dava arkadaşlarımızla aldığımız karar doğrultusunda, Alanya'nın geleceği ve 5 yıllık görev süresi boyunca milletimizin kalbine dokunan, insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışan, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı ortak adayı Sayın Adem Murat Yücel Bey'i destekleme kararı almış bulunmaktayız.. Almış olduğumuz kararın vatanımıza, aziz ve kahraman Türk milletine, Alanya'mıza ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını Yüce Allah'tan dilerim."

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 20:08