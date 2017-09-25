Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.016
DOLAR
3.5356
STERLİN
4.7498
EURO
4.1699
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Alanya'da AKP'li gençlere yakın takip

AKP Gençlik Kolları'nda görev almak isteyen gençler, AKP Genel Merkezi'nin yakın takibine alınıyor

Alanya'da AKP'li gençlere yakın takip

AKP Gençlik Kolları'nda görev almak isteyen gençler, AKP Genel Merkezi'nin yakın takibine alınıyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:10
Alanya'da AKP'li gençlere yakın takip
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın kongre tarihi henüz netleşmedi. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun "Yeni dönemde yokum, aday değilim. Ama kongreye kadar görevimin başındayım" açıklamasının ardından gözler, kongrede kimin ya da kimlerin aday olacağına çevrildi. En favori başkan adayının, halen Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mimar Mustafa Toklu olduğu, halen Gençlik Kolları Başkanı olan Alaaddin Işık'ın da favoriler arasında yer aldığı öğrenildi. Geçen dönem aday olan ve 80'e yakın oy alan Sabri Tos'un da kongre günü listesini divan başkanlığına sunarak adaylığını açıklayacağı gelen haberler arasında.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI SİNYALİ
Bu arada ana kademede olduğu gibi Gençlik Kolları'nda kongre heyecanı başladı. Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık'ın yerine ÜniAk Alanya Başkanı Yılmaz İçmen'in geçmesine kesin gözüyle bakılırken, dün bir açıklama yapan Yılmaz İçmen, "Yeni dönemde AKP Alanya İlçe Gençlik Kolları yönetiminde görev almak isteyen genç kardeşlerim, "http://kongre.akgenclik.org.tr/antalya_alanya.html" adresine girip özgeçmişinizi gönderin" dedi. AKP Genel Merkezi'nin, bu dönem yapılacak tüm kongreler öncesi ana kademe, kadın ve gençlik kollarında görev alacak isimleri tek tek süzgeçten geçireceği, ancak güvenlik soruşturmasından geçecek isimlerin yönetimlere girebilecekleri öğrenildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Akp Gençlik KollarıAKP Genel Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'li Türkdoğan'dan Sarızeybek'e tepki
MHP'li Türkdoğan'dan Sarızeybek'e tepki
Bahçeli, Barzani için açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli çok ağır olacak
Bahçeli, Barzani için açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli çok ağır olacak
Başbakan Yıldırım'dan çok net referandum mesajı: Sonuçlar tanınmayacak
Başbakan Yıldırım'dan çok net referandum mesajı: Sonuçlar tanınmayacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim