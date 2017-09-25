Alanya'da AKP'li gençlere yakın takip

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın kongre tarihi henüz netleşmedi. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun "Yeni dönemde yokum, aday değilim. Ama kongreye kadar görevimin başındayım" açıklamasının ardından gözler, kongrede kimin ya da kimlerin aday olacağına çevrildi. En favori başkan adayının, halen Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mimar Mustafa Toklu olduğu, halen Gençlik Kolları Başkanı olan Alaaddin Işık'ın da favoriler arasında yer aldığı öğrenildi. Geçen dönem aday olan ve 80'e yakın oy alan Sabri Tos'un da kongre günü listesini divan başkanlığına sunarak adaylığını açıklayacağı gelen haberler arasında.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI SİNYALİ

Bu arada ana kademede olduğu gibi Gençlik Kolları'nda kongre heyecanı başladı. Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık'ın yerine ÜniAk Alanya Başkanı Yılmaz İçmen'in geçmesine kesin gözüyle bakılırken, dün bir açıklama yapan Yılmaz İçmen, "Yeni dönemde AKP Alanya İlçe Gençlik Kolları yönetiminde görev almak isteyen genç kardeşlerim, "http://kongre.akgenclik.org.tr/antalya_alanya.html" adresine girip özgeçmişinizi gönderin" dedi. AKP Genel Merkezi'nin, bu dönem yapılacak tüm kongreler öncesi ana kademe, kadın ve gençlik kollarında görev alacak isimleri tek tek süzgeçten geçireceği, ancak güvenlik soruşturmasından geçecek isimlerin yönetimlere girebilecekleri öğrenildi.

