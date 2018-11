Alanya'da Ak Parti tek yumruk oldu

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı’nın 1. İstişare Toplantısı, 10 Kasım Cumartesi günü Alanya Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, önceki dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, Alanya Belediyesi’nin Ak Partili meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. Coşkulu bir kalabalığın bulunduğu toplantıda ilk konuşmayı Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu gerçekleştirdi.

‘YEREL SEÇİMLER ÇOK ÖNEMLİ’

Toklu, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimiz tarafından Alanya’ya yapılan yatırımların ardı arkası kesilmiyor. Hız kesmeden yatırımlar devam ederken, bizler de hız kesmemeliyiz. Mart’taki seçimlerde Alanya’yı Ak Parti’nin hizmet anlayışına kavuşturmalıyız” dedi. Teşkilat üyeleri ve mahalle başkanları ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Toklu, “Başarı, beraber olduğumuz zaman gelecek. Biz teşkilat olarak bu birlik ve beraberliği sağladık. Her mahalle, her cadde ve her sokakta bu beraberliği vatandaş hissetmeye başladı. Biz hizmetimizi ve samimiyetimizi vatandaşa gösterirsek, onlar da sandıkta bizi yalnız bırakmayacaktır” diye konuştu.

‘ALANYA’YA BÜYÜK HİZMET GETİRDİK’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise 16 kilometrelik Alanya çevreyolunun 3.6 kilometresinin bittiğini, sahil yolundaki yoğunluğun yeni çevreyolu sayesinde hafifleyeceğini söyledi. Alanya'nın çöpünden elektrik üretildiğini de anlatan Başkan Türel, Alanya Toptancı Hali inşaatının devam ettiğini, 2019'da tamamlanacağını belirtti. Türel, 5 yıldızlı otel konforundaki hasta yakınları konaklama tesisinin de bir aya kadar açılacağını müjdeledi. 2014'te göreve gelir gelmez Alanyaspor tesisleri için çalışmaya başladıklarını hatırlatan Türel, “Birileri bu hizmetleri yapmayalım diye bizi hep eteğimizden çekiştiriyorlar. Yaparsak Alanya kazanacak, sizler kazanacaksınız, onlar kaybedecekler. Yapabildikleri yargı marifetiyle engellemeye çalışmak. ‘Alanyaspor tesislerine başlıyoruz’ derken bir yargı kararı elimize geldi. Birileri bizi geciktirmek ve engellemek için mahkemeye gitti. Bir süredir onun için uğraştık, bekliyoruz, ama hamdolsun onu da aştık. şimdi Alanyaspor tesislerinin ihalesini 4 Aralık'ta yapıyoruz. İnşallah 2019’un Ocak ayında temelini atmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

‘HİZMETİN REKLAMINI YAPAMIYORUZ’

Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise özeleştiri yaparak reklam konusunda geride kaldıklarını belirtti. Diğer parti belediyelerinin en ufak çalışmaları bile aylarca reklam yaptığını belirten Çelik, “Geçtiğimiz günlerde çöpten elektrik üreteceğiz diye bir belediye gördüm. Aylardır reklamı yapılıyor ama icraat yok. Antalya Büyükşehir Belediyesi bunu önce Antalya’da, daha sonra Alanya’da gerçekleştirdi ama bu kadar reklam yapmadı. Tonlarca çöpten elektrik üretiyoruz. Şehirlerimizin ekonomisine sağlanan bu büyük katkının ise reklamını yeterince yapamıyoruz” diye konuştu.

‘ALANYA’DAKİ TEŞKİLATTAN MEMNUNUZ’

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise Ak Parti İlçe Teşkilatı’nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Toklu’ya teşekkür etti. Taş, "Her seçim oy oranlarımızı yükselttiğimiz Alanya'ya, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla birlikte ilçe belediyemizi de alarak daha fazla hizmeti sunmak istiyoruz. Çalışmalarıyla her zaman teşkilatımızın sahadaki en önemli birimi olan mahalle teşkilatlarımıza bunun için önümüzdeki yerel seçimlerde yine büyük iş düşüyor. Alanya İlçe Teşkilatı'nın girdiği her seçimde gösterdiği gayret ve çalışmaları bu seçimde de göstererek inşallah 31 Mart'ta Alanya Belediyesi’ni Ak belediyecilikle buluşturacağız” dedi. Toplantının son kısmında ise kadın ve gençlik teşkilat yönetimleri ile mahalle başkanlarıyla soru cevap şeklinde istişarede bulunuldu.