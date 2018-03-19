Alanya'da Ak Parti'nin mahalle istişareleri sürüyor

Haber: Alper KUTAY

MANDALİN Restoran'da gerçekleştirilen toplantıya Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri Ertuğrul Akay, Arif Tok, Avsallar Belediyesi eski Başkanı Yusuf Akdemir, Avsallar Mahallesi Muhtarı İbrahim Görgülü ile ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Mahalle Temsilcisi Ali Arslan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Aydın ve Toklu, ülke ve yerel gündemi değerlendirerek, 2019 yılında yapılacak seçimler için gece gündüz çalışılması gerektiğini vurguladılar.

İNCEKUM'A SEMT POLİKLİNİĞİ İSTİYORLAR

Mahalle teşkilatı yöneticileri ve partililer, İncekum Belediyesi eski hizmet binasına semt polikliniği açılması taleplerini tekrar gündeme getirerek, Avsallar'a halk plajı, Alara Çayı üzerine Karasu yolunu Gündoğmuş'a bağlayacak bir köprü yapılmasını, Batı Alanya'ya yapılacak hastane projesinin hızlandırılmasını, Karasu eski çöplüğüne Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) bağlı fakülteler yapılmasını istediler. Sorunları ve talepleri tek tek not alan Aydın ve Toklu, mahalle sakinlerinin bu istekleri için ellerinden geleni yapacaklarını ve takip edeceklerini söylediler.

'FAKÜLTE VE HASTANE YAPILMALI'

Toplantıda konuşan Akay, Avsallar'da yapılması gerekenlerle ilgili fikirlerini şu sözlerle anlattı: "Enerji nakil hatları yer altına alınmalı. İnternet altyapısı fibere dönüştürülmeli. Halk plajı ve derelerin ıslahı yapılmalı. Yayla yolu asfaltlanmalı. Avrupa'dan ve dünyanın değişik yerlerinden Türkiye’de tatil yapmak isteyen turistler, uçaklarda yer bulamıyor. Sorunun çözümü noktasında Türk Hava Yolları'nın (THY) ek seferler koyması girişimlerinde bulunulmalı. Çifte rezervasyonla ilgili bakanlık tedbirler almalı. Avsallar bölgesine bir fakülte yapılmalı. 500 yataklı hastane bu bölgeye yapılmalı. Mahallelerin içlerine kadar giren yeni bir ulaşım ağı kurulmalı. Enerji nakil hatları altında açılacak yolla mahalleler birbirine bağlanmalı."