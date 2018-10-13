Alanya'da Ak Gençlik seçime hazır

İL Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart 2019’daki yerel seçimler öncesi yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, “Genel Merkez MKYK Üyemiz Mustafa Zengin’in katılımıyla, İl Başkanımız Ali Bayram Doğan başkanlığında ilçe başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. 1 ay boyunca yaptığımız çalışmaların yanı sıra yerel seçim öncesi yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Ak Parti Gençlik Kolları olarak her seçimde olduğu gibi bu seçimde de partimize en iyi şekilde katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.