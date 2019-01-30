Alanya'da adayların projeleri bekleniyor

KGK Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim "Kısır siyasi söylemleri bir kenara bırakıp vizyon projeleri konuşmanın zamanı gelmeyecek mi daha?" diye sordu

Alanya'da adayların projeleri bekleniyor
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YEREL seçim yaklaşırken, adaylara ilişkin sis dağıldı, tablo artık net. Peki, projeler ne zaman açıklanacak? KGK Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim "Kısır siyasi söylemleri bir kenara bırakıp vizyon projeleri konuşmanın zamanı gelmeyecek mi daha?" diye sorarken, Yücel "Alanya’ya değer ve vizyon kazandıracak projelerimizi çok yakın bir zamanda açıklayacağız" dedi. Sönmez "10-15 Şubat arası" derken, Çakır "Vizyon temelinde projelerim kısa sürede halkımızla buluşacak" dedi.

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