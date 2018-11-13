Alanya'da adaylar henüz netlik kazanmadı

31 MART 2019'da yapılacak yerel seçim için genel merkezlerde yoğun bir mesai var. Alanya’da ilçe başkanlığını Mustafa Toklu’nun yaptığı Ak Parti'de adaylık için başvuru süreci 16 Kasım’da sona eriyor. Yeni haftada MHP'de de başvuru süreci başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi ise bugün yaklaşık 150 adayını daha açıklayacak. Yerel seçime 5 ay kala, siyasi partilerde aday belirleme mesaisi devam ediyor. Ak Parti'de 5 Kasım'da başlayan aday adaylığı başvuru süreci 16 Kasım akşamı sona erecek. İktidar partisinde, belediye meclis üyelikleri için 3 Aralık'a kadar başvurular alınacak. Ak Parti 18 Kasım'da ise temayül yoklaması gerçekleştirecek. Temayül yoklamalarının tamamı elektronik ortamda yapılacak. 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları ise tekrar aday gösterilemeyecek. Bu kurala takılan 79 mevcut belediye başkanı bulunuyor. Bunlardan biri büyükşehir, biri il, 59'u ilçe, 18'i ise belde belediye başkanı. Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı’nın İlçe Başkanı Mustafa Toklu olmasına kesin gözüyle bakılırken, adayın 31 Aralık’a dek açıklanmayabileceği konuşuluyor.

ÇORBACI ADAY ARAYIŞINDA

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kamu çalışanları hariç aday adaylığı başvuruları 1-26 Ekim tarihleri arasında alındı. Ana muhalefet partisi, 24 Ekim'de 105 ilçe ve belde belediye başkan adayını açıklamıştı. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Parti Meclisi toplantısında 150 civarında aday daha belirlenecek. Aday arayışlarına devam eden CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın görüşmelerini sürdürdüğü, İyi Parti ile yapılması muhtemel ittifak görüşmelerine göre bir yol haritası çizeceği ifade ediliyor.

MHP’DE YÜCEL YENİDEN ADAY

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 15 Kasım'da başlayacak belediye başkan aday adaylığı başvuruları ise 15 Aralık'ta sona erecek. MHP, kamu görevlilerinin başvurularını da 1-15 Aralık tarihleri arasında alacak. Adayları teşkilatla istişare içinde belirleyecek olan MHP, il ve ilçe yönetimlerinin teklif ettiği adayları Genel Merkez kriterlerine göre süzgeçten geçirecek. Adaylara yönelik temayül ve merkez yoklamasının yanında kamuoyu yoklamaları da yaptırılacak. MHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı’nın yeniden Adem Murat Yücel olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İl Başkanı Mustafa Aksoy, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ile geride kalan 4,5 yılda çok iyi ilişkiler içerisinde olan Başkan Yücel’in adaylık noktasında hiçbir sıkıntısı olmadığı belirtiliyor.

APAYDIN’IN ELİ RAHATLADI

İyi Parti'de aday adaylığı için resmi başvurular 1 Aralık'ta alınmaya başlanacak. Başvuru süreci 15 Aralık'ta sona erecek. Aday adaylarını belirlerken, öncelikle teşkilatın görüşünü göz önünde bulunduracak parti, genel idare kurulunun kararı kapsamında merkez yoklaması ve teşkilatlarda temayül yoklaması yapacak. İyi Parti’de ilçe başkanı Yücel Apaydın’ın da Abdullah Sönmez ve Bilal Korkmaz gibi isimlerle görüştüğü, bu iki isimden biriyle adaylık noktasında el sıkışmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında. Dün İl Teşkilatı’ndan yeniden ilçe başkanı olduğunu gösteren mazbatayı teslim alan Apaydın’ın eli de adaylık görüşmeleri öncesi rahatlamış oldu.