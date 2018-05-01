Alanya'da aday adaylığı yarışı kızıştı

AK Parti İl Başkanı Taş, aday adaylığı başvurularının 2 Mayıs Çarşamba gününe uzatıldığını belirterek "100'ün üzerinde başvuru aldık" dedi. Ak Parti'de Alanya'dan Mine Karagöz, Hüseyin Güney, Nurettin Uludağ, Ömer Kocaman, Hüsnü Akçalıoğlu, Durali Şener, Necati Yıldırım ve Abdullah Öztürk resmen aday adayı oldular.
TABLO NETLEŞİYOR
MHP'DE Ömer Özbek ve Ali Üzüm, CHP'de Ali Takavüt ve Gökhan Sipahioğlu, İyi Parti'de Alper Arıkan, Cahit Kocabeyoğlu, Türker Babalık, Mustafa Mat ve Meryem Aydoğan da resmen aday adayı oldular. Beklenen ve sürpriz aday adayları da bu hafta içerisinde ortaya çıkacak ve tüm gözler partilerin aday listelerine çevrilecek.
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