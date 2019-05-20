Alanya'da 'Açık Kapı' sürprizi

ÖZEL HABER - ALPER KUTAY

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Türkiye’nin pek çok büyük şehrinde başlatılan Açık Kapı uygulamasına Alanya’da da başlandı. Alanya Kaymakamlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’nin de bulunduğu Hükümet Konağı’nın giriş katında faaliyete giren Açık Kapı hizmeti ile vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması hedefleniyor. Dün faaliyete giren Açık Kapı Bürosu’nda bir koordinatör ve üç görevli hafta içi mesai saatlerinde vatandaşın sorunlarını birebir dinleyecek, not alacak ve ilgili birimlere ulaştıracak.

TALEPLER KAYDEDİLİP DEĞERLENDİRİLECEK

Açık Kapı projesi ile vatandaşın Alanya Kaymakamlığı’na olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilecek. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan Alanya Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masası’na iletebilecek. Resmi açılışının önümüzdeki hafta yapılması planlanan Açık Kapı Masası’nda talepler, geliştirilen internet uygulaması ve Açık Kapı Mobil uygulaması ile yapılabilecek. Uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanacak.

YÜZ YÜZE VEYA TELEFONLA BAŞVURU VAR

81 il valiliğinde ve Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’nın yanı sıra Alanya gibi büyük ve kozmopolit 48 merkez ilçede başlatılan uygulama kapsamında Alanya’da bir koordinatör ve 3 personel olmak üzere 4 görevli mesai yapacak. Açık Kapı Masası’na yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurular elektronik sisteme kaydedilecek ve ilgili birimlere yönlendirilecek, ayrıca vatandaşa, "Müracaatınızdan dolayı Alanya Kaymakamlığı olarak teşekkür ederiz" bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılacak. Talepler olumlu ya da olumsuz 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak. Vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebilecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 01:07