Alanya'da 31 Mart’ta 7 aday yarışacak

ALANYA'DA 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde 204 bin 844 seçmen oy kullanırken, bu rakam 31 Mart'a kadar 1 bin 732 kişi artarak 206 bin 776 seçmene ulaştı. 31 Mart günü Alanya'nın 102 mahallesinde toplam 669 sandık kurulacak. Alanya 1. bölgede kurulan 233 sandıkta 75 bin 913 seçmen, 2. bölgede ise 433 sandıkta 130 bin seçmen oy kullanacak. İlçe Seçim Kurulu'nun hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için hazırladığı seyyar sandıkta ise daha önceden adları ve adresleri belirlenen toplam 17 seçmen oy kullanacak. Alanya Kapalı L Tipi Cezaevi'ne kurulacak 2 sandıkta ise 700 civarında tutuklunun oy kullanması hedefleniyor.

Öte yandan, Alanya’da 31 Mart günü 7 belediye başkan adayı yarışacak. Başkan adayları 19 Şubat’ta Alanya İlçe Seçim Kurulu’na resmi başvurularını teslim edip yasal süreci tamamlamıştı. Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı, mevcut başkan Adem Murat Yücel olurken, CHP ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez oldu. Yarışa önce bağımsız girip ardından Demokrat Parti’ye katılan Alaattin Çakır’ın yanı sıra Vatan Partisi Hasan Faruk Kurtoğlu’nu, Saadet Partisi Habip Şanlı’yı, Demokratik Sol Parti de Ercan Öngün’ü aday gösterdi. Büyük Birlik Partisi ise Alanya’da aday çıkarmadı. Bağımsız aday olarak ise yola Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya çıktı.