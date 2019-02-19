2014’DE Adem Murat Yücel’le yola çıkan 7 isim yeni dönemde listeye yazılmazken, CHP’li Şefik Türktaş’la yola çıkan 4 isim de da listede kendilerine yer bulamadılar. Ak Partili Hasan Sipahioğlu’nun listesinden meclise giren 8 ismin yanı sıra MHP’den ihraç edilen Hasan Özdemir de yeni dönemde meclise veda isimlerden oldu. Yeni dönemde MHP’den Celal Taşkın, Ali Uğur, Zihni Asiltürk, Fahri Baysal ve Mehmet Kula, Ak Parti’den Emin Hatipoğlu, Kerim Başkaptan, Gökçen Nazifoğlu, Şükrü Cimrin, Ahmet Büküş, Erol Fazlıoğlu, Yusuf Hastürk ve Ertuğrul Akay, CHP’den ise Mehmet Kural, Mustafa Aras, Nefise Develioğlu ve Eray Erdem yeni dönemde meclis girmeyecekler.
Alanya'da 18 isim meclise veda ediyor
2014’de yapılan yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanı seçilen MHP’li Adem Murat Yücel’in, seçimi kaybeden Ak Partili Hasan Sipahioğlu’nun ve CHP’li Şefik Türktaş’ın listesinden Alanya Belediye Meclisi’ne giren 18 isim, yeni dönemde görev almayacak
2014’DE Adem Murat Yücel’le yola çıkan 7 isim yeni dönemde listeye yazılmazken, CHP’li Şefik Türktaş’la yola çıkan 4 isim de da listede kendilerine yer bulamadılar. Ak Partili Hasan Sipahioğlu’nun listesinden meclise giren 8 ismin yanı sıra MHP’den ihraç edilen Hasan Özdemir de yeni dönemde meclise veda isimlerden oldu. Yeni dönemde MHP’den Celal Taşkın, Ali Uğur, Zihni Asiltürk, Fahri Baysal ve Mehmet Kula, Ak Parti’den Emin Hatipoğlu, Kerim Başkaptan, Gökçen Nazifoğlu, Şükrü Cimrin, Ahmet Büküş, Erol Fazlıoğlu, Yusuf Hastürk ve Ertuğrul Akay, CHP’den ise Mehmet Kural, Mustafa Aras, Nefise Develioğlu ve Eray Erdem yeni dönemde meclis girmeyecekler.