Alanya'da 18 isim meclise veda ediyor

2014’DE Adem Murat Yücel’le yola çıkan 7 isim yeni dönemde listeye yazılmazken, CHP’li Şefik Türktaş’la yola çıkan 4 isim de da listede kendilerine yer bulamadılar. Ak Partili Hasan Sipahioğlu’nun listesinden meclise giren 8 ismin yanı sıra MHP’den ihraç edilen Hasan Özdemir de yeni dönemde meclise veda isimlerden oldu. Yeni dönemde MHP’den Celal Taşkın, Ali Uğur, Zihni Asiltürk, Fahri Baysal ve Mehmet Kula, Ak Parti’den Emin Hatipoğlu, Kerim Başkaptan, Gökçen Nazifoğlu, Şükrü Cimrin, Ahmet Büküş, Erol Fazlıoğlu, Yusuf Hastürk ve Ertuğrul Akay, CHP’den ise Mehmet Kural, Mustafa Aras, Nefise Develioğlu ve Eray Erdem yeni dönemde meclis girmeyecekler.

