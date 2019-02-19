Alanya Cumhur İttifakı'nda iki sürpriz isim

Alanya Belediye Başkanı Ve Cumhur İttifakı'nın Alanya adayı olan Adem Murat Yücel'in meclis listesinde Tokuş ve Müftüoğlu yer alıyor.

Alanya Cumhur İttifakı'nda iki sürpriz isim
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ALPER KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Adem Murat Yücel’in listesinde Alanya’nın genç işadamlarından Nuri Tokuş ile tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı Alanyalı spor adamı Kuddusi Müftüoğlu’nun eşi Pauliina Tuğba Müftüoğlu’nun da girdiği iddia ediliyor. 2009’da Ak Parti'den Belediye Başkan Aday Adayı olan, Süper Lig eski hakemi ve spor yorumcusu Kuddusi Müftüoğlu'nun eşi olan Pauliina Müftüoğlu, Fin asıllı olmasıyla dikkat çekiyor. Pauliina Müftüoğlu ekonomi eğitimi almış, sivil toplum kuruluşu hizmetlerinde aktif olan bir isim. Öte yandan Nuri Tokuş da düzgün yaşam biçimi, mazbut aile yapısıyla özellikle Alanya’daki genç kuşağın sevdiği ve takdir ettiği isimlerin başında geliyor.

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