‘Alanya Cumhur İttifakı ile şahlanacak’

ALANYA siyasetinin kalbi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında atmaya devam ediyor. Yerel seçimlere 2 gün kala Cumhur İttifakı son sözünü Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında söyledi. Cumhur İttifakı’nın iki ilçe başkanı Mustafa Toklu (Ak Parti) ve Mustafa Türkdoğan (MHP) Seçim Özel 2019’un canlı yayın konukları oldu ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtladı. Yanı sıra interaktif yayın avantajıyla izleyicisiyle buluşan Seçim Özel 2019 Alanya halkının da sesi oldu, vatandaşın soruları Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında cevaplarıyla buluştu.

CUMHUR İTTİFAKI REKOR BİR OY BEKLİYOR

Türkdoğan: Seçim çalışmalarımız uyumlu ve güzel bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin ve milletimizin bekası için devam eden birlikteliğimiz Alanya’mızda da yüzdük ve kuyruğuna geldik. Zaferle taçlandıracağımız bir seçim süreci olacak inşallah. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bütün mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Rekor bir oy bekliyoruz. Rakiplerimizin iki katına varan bir oy alacağız.

Toklu: Genel seçimlerde başlayan birlikteliğimiz yerelde de devam ediyor. Aynı azmi 24 Haziran’da da yaşamış ve sahada sürdürmüştük. Bütün kademelerimizde uyumlu çalışmalarımız yerelde de devam ediyor. Alanya’da Adem Murat Yücel Antalya’da Menderes Türel, ülkenin ve milletin bekası için iki ekibin uyumlu bir şekilde sürdürdüğü çalışmaların meyvelerini alacağız inşallah.

‘GELECEK SEÇİMLER İÇİN DEĞİL NESİLLER İÇİN’

Toklu: Bu süreci sadece bir seçim olarak görmemeliyiz. Alınacak bir oy hem ülkemizin geleceği açısından birlik beraberliğimizin göstergesi, hem de Ortadoğu’da Türkiye’nin rolünün belirlenmesi açısından çok önemli. Biz Cumhur İttifakı olarak yerel seçimleri de başarıyla sonuçlandıracağız.

Türkdoğan: Kronolojik sırayla bazı meselelere bakarsak yaşananların tesadüf olmadığını görürüz. Terör örgütlerinin Türkiye’yi cirit atacakları bir yer olarak gördükleri bir dönem yaşadık. Cumhur İttifakı ruhu ve iradesiyle terörün başı ezilmiştir. Sınır ötesinde bile terör örgütlerinin kafasını ezecek hale gelmiştir. MHP’nin ele geçirilmeye çalışıldığı bir dönem yaşadık. 15 Temmuz’da bir ihanet ve darbe gecesi yaşadık. Arkasında ABD’nin ve AB’nin olduğunu bildiğimiz bir FETÖ terör örgütü var. Bunlarla mücadele edebilmek adına oluşmuş olan bir ittifaktır, Cumhur İttifakı. Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için kurulmuştur. Selçuklu’yu kuran Osmanlı’yı kuran büyük Türk milleti inşallah 100’üncü yılında da hak ettiği yere gelecektir. Bu ittifak saldırılara karşı gelecek nesilleri mutlu ve güçlü devlet yapısı içerisinde kucaklamak üzere kurulmuş bir ittifaktır. Dolayısıyla hala bir takım oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Ekonomik bir dar boğazla, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla bir takım tezgahlar kuruyorlar. Bu tezgahlar da sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla ve sayın liderimiz Devlet Bahçeli’nin desteğiyle püskürtülüyor. 16 Nisan referandum süreciyle birlikte yeni bir hükümet sistemine geçildi. Güçlü ve hızlı bir şekilde müdahale edebilen bir hükümet sistemi geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin iradesiyle onaylandı. Uygulanmaya başlandı. 24 Haziran’da da birlikteliğimizi devam ettirerek hem çoğunluğu aldık hem de başkanımızı seçtik. Artık yerel seçimler hedefe varmak noktasındaki son köşedir. Bundan da başarıyla çıkacağız ve Türkiye 100’üncü yıla büyük, güçlü bir şekilde girecektir.

‘HİÇBİR ZAMAN MAKAM MERAKIMIZ OLMADI’

Toklu: Kamuoyunda ismi geçen adayların arasında yer aldım. İlçe başkanı olmamız münasebetiyle de bu normaldi. Makam mevkii gibi bir merakımız olmamıştır. Aramızdaki uyumun belki en büyük sebeplerinden biri de vatan, millet sevgimizin ortak olmasıdır. Bu konular nasip kısmet işleri. Biz bize verilen görevlerin hepsini elimizden gelenin en iyisiyle yapmaya gayret ettik. Bu kapsamda şu an Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı’nın adayı olarak belirlenen Adem Murat Yücel’i kazandırma yetkisi verildi. Bizim tek derdimiz Alanya ve Antalya’da başarı kazanmak. Bizim köşeye çekilmek gibi bir tavır göstermemiz mümkün değil. Yerel seçim süreci boyunca sahayı daha iyi anladık. Her iki teşkilatımızda da adaylarımız halkla iç içe. Bu süreçte de halkın verdiği karşılığı gördük. Pazar günü sandıklar açıldığında rekor bir oyla seçimi kazanacağız. Bundan zerre kadar şüphemiz yok. Halkımız 5 yıl boyunca aldığı hizmetlerin karşılığını sandıkta verecektir. Bu ittifak pazarlıklar üzerine kurulmamıştır. Genel seçim sürecinde de bu deneyimlenmiş, kanıtlanmıştır. Ülkenin bekası ve geleceği için yapılan bir birlikteliktir. Seçim bittikten sonra özüne uygun istişareli bir şekilde hizmet etmek yolunda yürümeye devam edeceğiz.

‘ALANYA’YI GÜZEL BİR GELECEK BEKLİYOR’

Konaklı’da mitinge dönüşen bir ziyaret gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yanı sıra Cumhur İttifakı kadrosuyla birlikte Alanya’yı güzel bir gelecek bekliyor. Başkanımızın hizmetlerinden zaten gurur duyuyoruz. Bundan sonraki dönemde de belediye başkanımız ve ekibinin ustalık dönemi olacaktır. Cumhur İttifakı’mızın gücü yaptığımız yürüyüşe de yansıdı. Muazzam bir katılım ve coşku vardı. İnanmış insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir heyecan vardı. Sayın bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımlarıyla gerçekleşen yürüyüş ve mitingimizle Alanya’da tarih yazdık diye düşünüyorum.

DEMAŞ NE OLACAK?

Türkdoğan: Uzun süre devam eden mahkeme süreci biter bitmez projemize başladık. Alt yapısını hazırlamak suretiyle geniş bir kompleksi içeren projenin adımları atıldı. Alanya’mıza önemli bir eser kazandırılacak. Mahkeme sürecinin neticelendirilmesiyle birlikte çalışmalara başlandı. DEMAŞ’a geldiğimizde ise içerisinde sosyal alanlarında olacağı bir şekilde ayarlandı. Hem ticaret, hem sosyal ve kültürel hayatı birbirine entegre edebilecek kente faydalı bir şekilde planlanmalı diye düşünüyorum. Vatandaşların beklentisi ne ise o yapılacaktır.

Toklu: 2019-2024 sürecinde Adem başkanımız önderliğinde halkın yararına bir proje hayata geçirilecektir. Orada var olan taleplerin değerlendirilmesi lazım. Belediye bununla alakalı bir çalışma yapacaktır.

‘SADECE 5 YILI DEĞİL 25 YILI PLANLIYORUZ’

Toklu: İlçelerin bu yasayla yönetilemeyeceğine ilişkin bir fikir beyan etmişti. Akaydın. Gerçekten büyükşehir yasasıyla birlikte köyden mahalleye her noktaya hizmet edebilecek bir duruma geldik. Dolayısıyla sistem oturdu. Artık talep ettiği takdirde büyükşehir ilçelere caddelerini verecektir. İttifakla birlikte başlayan süreç bundan sonra da devam edecek. Seçimlerden sonra başkanlarımız oturur hangi caddelerin büyükşehre, hangilerinin Alanya’ya verileceği konusunda gereken istişareleri yaparlar. İnsanların oy kaygısıyla hareket etmeleri doğru değil. Biz önümüzdeki 5 yıl için vaatlerde bulunmuyoruz. Biz önümüzdeki 25 yılı planlıyoruz. Hem ilçemizde hem büyükşehirde üniversiteden sağlığa bütün kesimlere nüfuz eden proje ağımız var. İsterdim ki Muhittin Böcek’in de böyle projeleri olsaydı da onları konuşuyor olsaydık.

‘MİLLET İTTİFAKI ŞEHİT ANMASINDA NEDEN YOKTU?’

Alanya’nın 25 yılını planlayacak projelerle meşgulken çayla, çorbayla uğraşmak ne kadar makbul bunun kararını halka bırakıyorum. Takdir kamuoyunun. Sabah’ın Akdeniz ekinde ‘Millet İttifakı’nın adayı neden şehit cenazesinde yok’ diye soruldu. Her türlü bölücü unsurun bir arada siyaset yaptığı bu ittifakın temsilcileri de demek ki bu yapıya uyum sağlamışlar. Şehitlerimiz bizim değerimiz. Herkesi orada görmek isterdik. Biz şehitlerimizin ve ailelerinin şahadetlerinden itibaren her daim yanlarında olduk. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Anma programında da biz vardık. Başkaları yoktu. Olmalarını isterdik.

‘ADEM BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ’

Toklu: Her iki teşkilat da Adem başkanımızın yanındayız. Adem başkanı zora sokacak bir durum yok. Sonuç olarak hepimiz Alanya’nın geleceği için çalışıyoruz. İnşallah bu 3’lü koordinasyonu en iyi şekilde sağlayarak ortak akılla Alanya’nın geleceği için çalışmaya da devam edeceğiz. Asıl mesele Alanya ve Antalya meselesi. Hizmetlerin daha güçlü bir şekilde gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Seçim kampanyasını istişareli bir şekilde nasıl gerçekleştirdiysek, bundaki süreç de aynı şekilde devam edecektir. Seçimi kazandıktan sonra teşkilatlarımızla yine bir arada ve omuz omuza olacağız.

Toklu: Cumhur İttifakı’nın ortak adayları olarak Yücel ve Türel gösterildi. Liderlerimizin bizlere emanetini sonuna kadar sahipleniyoruz. Her iki teşkilatın mensupları da sahada gereğini yaparak çalışmalarını sürdürüyoruz.

‘ALANYA CUMHUR’LA ŞAHA KALKACAK’

Toklu: Alanya olarak çok güçlüyüz. Başta sayın bakanımız her anlamda Alanya’ya destek veriyor. Alanya ilk defa bu kadar şanslı ve güçlü bir dönem yaşıyor. Cumhur’un anlamına uygun bir şekilde yürüyoruz. Bize verilen talimat Alanya’da adayımız Adem Murat Yücel’dir. Biz tabanımızla üzerimize düşeni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çıkan dedikodular bazı çevreler tarafından yayılmak istenebilir ama duruşumuz bellidir. Sayın bakanımızın ve vekillerimizin Alanya’ya verdikleri önemi seçim sürecinde gördük. Muhalefet hep bardağın boş tarafından baktığı için bunu göremiyorlar. Biz Alanya’ya verilen değerin farkındayız.

‘VATANDAŞLARIMIZI KUTLAMAYA BEKLİYORUZ’

Seçim akşamı her yerde olacağız. Beraber takip edeceğiz. Her iki tarafta da bir arada olacağız. Seçmenleri seçim ofislerimize bekliyoruz. Kutlamayı hep birlikte yapacağız. Her iki seçim ofisimizde Cumhur İttifakı’na ait. Cumhur İttifakı seçim ofislerimize bekliyoruz.

‘KAZANACAĞIMIZDAN TEREDDÜTÜMÜZ YOK, FARK ATACAĞIZ’

Türkdoğan: Bizleri ekranları başında izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yerel seçimlere gittiğimiz bu dönem teşkilatlar olarak keyif aldık. Cumhur İttifakı’mıza karşı gösterilen teveccühle birlikte tarihi bir oy oranıyla zafere ulaşacağız. Bu arada bizlere güç veren bütün vatandaşlarımıza, ilgi alaka gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ruhuyla Alanya’ya çok daha güzel hizmetlerin geldiğini hep birlikte göreceğiz. İnşallah seçim sonuçlarıyla birlikte Alanya’nın 30 yılını projelendireceğimiz bir ekiple yola çıktık. Vatandaşlarımız zaten mukayese ediyorlar. Cumhur İttifakı’nın ağırlığını ve inandırıcılığını görüyorlar. Desteklerini bekliyoruz. Yarın saat 16.00’da 25 Metrelik Yol üzerindeki seçim ofisimizde bu zamana dek bizlere destek veren yol arkadaşlarımıza bir teşekkür konuşması yapılacak. Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Menderes Türel diyoruz. Alanya’da ilk defa yerel yönetim ve hükümet desteğinin bir arada olduğu bir dönem göreceğiz. Seçim kazanmak gibi bir kaygımız yok bizim merakımız farkın ne kadar olduğu. Tarihi bir rekor bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.

Toklu: Her iki teşkilatın bu süreçte elinden geleni yaptığını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Bu samimiyetin sandıklara da yansıyacağını biliyoruz. Alanya ve Antalya’da hükümet desteğiyle birlikte hizmetlerin güçlü bir şekilde halka ulaşması için Alanya’da Yücel Antalya’da Türel diyoruz. Bu süreçte partinin bütün kademelerine teşekkür ediyorum.