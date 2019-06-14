BUGÜNE dek kendilerine 100’ün üzerinde başvuru olduğunu belirten Karadağ, “Bu sorumluluğu üzerimize aldık. Oyunu kullanmak için İstanbul’a gitmek isteyen ve seçim döneminde Alanya’da bulunan vatandaşlarımızın ulaşım masraflarını karşılayacağız. Bu konuda başvuru yapmak isteyenler Cuma Pazarı’ndaki CHP İlçe Teşkilatı’na gelerek isimlerini yazdırabilirler” dedi.
Alanya CHP’den 'İstanbul' çağrısı!
23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazır olduklarını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, "Bayram sonrası gündemimiz İstanbul seçimleri. Seçim dönemi Alanya’da olup bize müracaat eden İstanbul seçmenlerini getirip götürme görevini üstlendik" dedi