Alanya CHP’den 'İstanbul' çağrısı!

BUGÜNE dek kendilerine 100’ün üzerinde başvuru olduğunu belirten Karadağ, “Bu sorumluluğu üzerimize aldık. Oyunu kullanmak için İstanbul’a gitmek isteyen ve seçim döneminde Alanya’da bulunan vatandaşlarımızın ulaşım masraflarını karşılayacağız. Bu konuda başvuru yapmak isteyenler Cuma Pazarı’ndaki CHP İlçe Teşkilatı’na gelerek isimlerini yazdırabilirler” dedi.