Alanya CHP’den Büyükşehir’e imar tepkisi

PAZARTESİ günü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan imar projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çorbacı, “Onaylanan ilk imar planı değişikliği, Kargıcak Mahallesi’ndeki Gold City Otel’in kuzeyinde yer alan bir parselle ilgili. Kargıcak Mahallesi’nin imar planında kuzey kısımda yer alan yamaçların tamamında emsal 0.40 olarak kullanılıyor. Yani bir dönümlük bir parselde 400 metrekare yapılaşma hakkı var. Onaylanan plan değişikliğinde ise emsal 0.75 e çıkarılıyor. Başka bir deyişle, Kargıcaklı vatandaşlar 1 dönüm parsele 400 metrekare yapı yapabiliyorken, sadece bu parsele özel yapılaşma hakkı 750 metrekareye çıkarılıyor” diye konuştu.

‘ZENGİNLERE ÖZEL İMAR ÇIKIYOR’

Benzer bir kararın Obagöl Mahallesi’nde de alındığını vurgulayan Çorbacı, “1 dönümde 900 metrekare olan yapılaşma hakkı sadece 1 parsel için 1600 metrekareye çıkarılıyor. İnşaat alanının parsele özel artırılması kesinlikle doğru bir uygulama değildir. O parselin yanındaki diğer parsel sahipleri bu durumda mağdur edilmektedir. Kabul edilen imar tadilatıyla Kargıcak ve Oba’daki diğer vatandaşlar mağdur edilmiş, sadece birkaç parsele avantaj sağlanmıştır. İnşaat alanının artırılması bölgede yapılabilecek daire sayısını arttıracak, daire sayısı artınca o bölgedeki yaşayan insan nüfusu otomatik olarak artacaktır. Ancak nüfus artışına bağlı olarak yol genişlikleri, yeni okul alanları ve yeni cami alanları artırılmadığından zaten eksik olan bu tür sosyal alanlar iyice eksilecektir” dedi.

‘VATANDAŞIN HAKKI GASP EDİLİYOR’

Alınan bu kararla diğer parseller için emsal oluşturulacağını ve diğer parsellerde de benzer düzenleme talep edileceğinin altını çizen Çorbacı, “Bu durumda nüfus artacak, yeşil alanlar, okul alanları, cami alanları, yol genişlikleri iyice yetersiz kalacak ve şehrin kalitesi düşecektir. Bu tip düzenlemelerin parsel ölçeğinde değil, mahalle bütününde yapılması, konut alanlarının yanı sıra okul, cami, park, otopark alanları ve yol genişlikleri artırılmalıdır. Bu şekilde yapılacak bir düzenlemede tüm vatandaşlar inşaat artışından eşit olarak faydalanmış olacak ve hakkaniyet sağlanacaktır. Tam da seçim arifesinde Büyükşehir Meclisi’nde CHP grubunun ret oylarına karşılık parsele özel yapılan bu tip plan değişikliklerin onaylanması manidardır. Alanya, Kargıcak ve Obagöl’de bazı kişilere verilen bu özel imtiyazların gerekçesini vatandaş sandıkta sormalıdır. CHP olarak yapılan bu imar değişikliklerinin gerekçesini Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Alanya’daki temsilcilerinden Alanya halkı adına öğrenmek istiyor ve yanıt bekliyoruz” dedi.

‘1 NİSAN SONRASI HERKESE EŞİT HİZMET’

Çorbacı, seçime 45 gün kaldığını ve 45 gün sonra hem Alanya Belediyesi’ni hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni aldıkları zaman sosyal belediyecilik anlayışını Alanya’ya ve tüm Antalya’ya göstereceklerinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ifade etti. Çorbacı, “Biz eşit olarak tüm vatandaşlarımıza imar planlarında sadece zenginlerin veya fakirlerin değil, tüm halkın hakkını savunacağız, kimseyi kayırmayacağız, herkese eşit olacağız” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:12