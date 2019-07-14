Alanya CHP’den Böcek'e ziyaret

Alper KUTAY

ZİYARETİN gündemi Alanya’daki çalışma ve yatırımlar oldu. Ziyaretle ilgili bilgi veren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ , “Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'i ziyaret ettik. Alanya’mız ve Antalya’mız hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımızın ve kurumların bizlere getirdiği talepleri başkanımıza aktardık. Kendisi de her görüş ve düşüncede Alanya'mızın menfaatleri için ellerinden gelenleri yapacaklarını bir kez daha dile getirdi. Başkanımıza Alanya’mıza verdiği önemden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.