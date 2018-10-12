Alanya CHP’den bir istifa daha 

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı bugün yaptığı toplantıyla CHP İlçe yöneticileri Mehmet Okyanus ile Murat Can'ın belediye meclis üyeliği için istifa ettiğini açıklamıştı. Bu istifaların ardından CHP'den bir istifa haberi daha geldi. Belediye meclis üyeliğine aday olmak isteyen Nazmi Zavlak da başvuruların son gününde teşkilata istifasını verdi. CHP'de 2019 yılı mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olacak isimlerin genel merkezin genelgesi gereği bugün istifa zorunluluğu bulunuyordu.