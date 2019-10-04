Alanya CHP’den anlamlı ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle dün Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti.
POLİTİKA 04.10.2019, 22:21
KENDİSİNİ tanıtan ve yaşlıların elini öpen Karadağ, yaşlılarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Karadağ, “Bu imkanları sizlere bizlere sağlayan devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun” dedi. Hürriyet Gazetesi’nde uzun yıllar yazarlık yapan ve Alanya Huzurevi’nde kalan Mehmet Fuat Sezer’le de sohbet eden Karadağ, yaşlılara çikolata ikram etti.
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