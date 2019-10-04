Alanya CHP’den anlamlı ziyaret

KENDİSİNİ tanıtan ve yaşlıların elini öpen Karadağ, yaşlılarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Karadağ, “Bu imkanları sizlere bizlere sağlayan devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun” dedi. Hürriyet Gazetesi’nde uzun yıllar yazarlık yapan ve Alanya Huzurevi’nde kalan Mehmet Fuat Sezer’le de sohbet eden Karadağ, yaşlılara çikolata ikram etti.

