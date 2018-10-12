Alanya CHP’de sürpriz istifalar

YEREL seçimler için geri sayıma başlanırken partilerde de hareketli saatler yaşanmaya başladı. Başkan veya meclis üyeliği için görevli bulunduğu makamlardan istifa etme süreci bugün son buluyor. Bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı’nda iki sürpriz istifa gerçekleşti. Bir dönem kısa süreliğine Mahmutlar Belediye Başkanlığı görevi de yapan Murat Can ve Mehmet Okyanus, meclis üyeliği için partilerindeki görevlerinden istifa etti.

'İSTİFALAR İÇİN BUGÜN SON GÜN'

İstifalarla ilgili bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ise, "Genel Merkezimizde alınan bir karar doğrultusunda mevcut yönetim kurulu üyelerinin bugün istifa için son günü. Bu sebeple partiye yıllarca hizmet etmiş, 3 dönemdir yönetimde bulunan İlçe Başkan Yardımcımız Mehmet Okyanus, Mahmutlar Mahallesi'ni Mahmutlar yapan, ekibin en başlarında gelen ve yaklaşık bir yıl belediye başkanlığı yapmış olan Avukat Murat Can istifa etmiştir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 14:04